Напавший на брата короля Карла III мужчина предстал перед судом

Перед магистратским судом Вестминстера предстал 39-летний Алекс Дженкинсон, задержанный 6 мая за попытку нападения на Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, младшего брата короля Карла III. Как сообщает The Times, Дженкинсону предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

В обвинении отмечается, что Алекс Дженкинсон использовал угрожающие или оскорбительные слова и вел себя так, чтобы вызвать страх или спровоцировать насилие. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении аналогичных действий в отношении еще одного человека 5 мая, а также в отказе предоставить кровь на проверку уровня алкоголя.

Алекс Дженкинсон был задержан 6 мая рядом с королевским поместьем Сандрингем, в деревне Вулфертон. Выкрикивая что-то угрожающее, мужчина бросился к бывшему принцу, который в тот момент выгуливал своих собак. Эндрю Маунтбеттену-Виндзору удалось быстро сесть в автомобиль со своим охранником и уехать. Ни он, ни охранник не пострадали.

