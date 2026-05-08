«Реал» оштрафовал Вальверде и Чуамени на €500 тыс. за драку

Полузащитники мадридского футбольного клуба «Реал» уругваец Федерико Вальверде и француз Орельен Чуамени оштрафованы на €500 тыс. за драку на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Игроки выразили искреннее сожаление о случившемся и принесли извинения друг другу. Они извинились перед одноклубниками, тренерским штабом и болельщиками, а также предложили ''Реалу'' свое полное содействие, заявив о готовности принять любое наказание, которое клуб сочтет подобающим»,— говорится в релизе.

Как сообщала газета Marca, 6 мая футболисты повздорили на тренировке. Через день Чуамени попытался урегулировать конфликт, однако Вальверде отказался от рукопожатия. Началась потасовка, футболистов разнимали их одноклубники. Руководство «Реала» созвало экстренное совещание и открыло дисциплинарное дело в отношении обоих игроков.

Федерико Вальверде потребовалась медицинская помощь. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. На восстановление уйдет от 10 до 14 дней. Уругваец пропустит матч чемпионата Испании против «Барселоны». Полузащитник опубликовал в социальных сетях пост, в котором подтвердил факт ссоры с Чуамени, но опроверг информацию о драке.

