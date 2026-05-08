Умер бывший посол России в Северной Корее Валерий Денисов

В возрасте 84 лет умер дипломат Валерий Денисов. С 1996 по 2001 год он был послом России в Северной Корее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

«Большая часть его профессиональной жизни была связана с Корейской Народно-Демократической Республикой, где Валерий Иосифович в общей сложности проработал порядка 20 лет»,— написано в сообщении МИД России.

В разные годы господин Денисов также работал послом по особым поручениям и заместителем директора Первого департамента Азии МИД России.

Валерий Денисов написал более 100 научных и публицистических работ. Он преподавал в Дипакадемии МИД России, МГУ, МГЛУ. С 2002 года был профессором кафедры востоковедения МГИМО.