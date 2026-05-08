В Москву ко Дню Победы прилетят президенты Казахстана и Узбекистана

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву ко Дню Победы прилетят президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Их визит ранее не был анонсирован.

«Я хотел бы с большим удовольствием сообщить вам, что в Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил помощник президента, вечером 8 мая Владимир Путин пообщается с ними за дружеским обедом. На нем также будет присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, господин Путин проведет двусторонние встречи, добавил Юрий Ушаков.

Пресс-служба Кремля анонсировала визит семи иностранных делегаций и трех представителей Республики Сербской. «Российское руководство не рассылало приглашений на эти торжества. Но, естественно, мы рады приветствовать и рады принять в Москве тех лидеров, которые сами захотели приехать к нам»,— добавил господин Ушаков.

Ко Дню Победы в Москву также должны прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Последний сообщал, что посетит военный парад на Красной площади, но возложит цветы на могилу Неизвестного Солдата и встретится с Владимиром Путиным.

