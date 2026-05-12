Chanel вступает в игру

Организаторы часового салона Watches and Wonders каждый год говорят о том, как важно сохранить единство профессии. Но это не мешает постоянному негласному соревнованию. В Женеве каждый год мерятся не только возможностями, механизмами, новыми моделями, но и амбициями. Важно не терять ни новизны, ни узнаваемости, хотя часто одно вступает в противоречие с другим.

В этой азартной игре побеждает тот, кто не боится рискованных ходов и в то же время остается верным своему стилю. В 2026 году дизайнеры Chanel решили, что их часы должны не просто показывать время, а играть с ним. На выставке этого года они представили коллекцию Coco Game, для которой игра не метафора, а буквальное описание.

Chanel The Chessboard Фото: Chanel Chanel The Chessboard Фото: Chanel

Часовой программой французской марки руководит Арно Шастен, великолепно умеющий превращать измерение времени в литературный сюжет. В серию Coco Game входят 14 моделей, балансирующих между часами и украшениями, механизмами и предметами искусства. «Я давно размышлял о графике традиционных игр. Кости, домино, шашечная доска или шахматы... Эти игры знакомы всем и прекрасно перекликаются с миром Chanel. Мне хотелось исследовать графическую силу контраста черного и белого»,— объясняет Арно Шастен. Игра для него — столкновение противоположностей, черное и белое, строгая геометрия. Но за этой строгостью скрывается дерзкая идея: часы больше не обязаны показывать время, они помогают играть с ним.

С одной стороны, это не новость. На игральном столе на кону всегда оказывается время. Люди собираются, чтобы его провести, а моменты азарта способны сжать или, наоборот, растянуть время, реально проведенное за шахматами или картами. Это момент выпадения из привычной реальности, перехода в иное пространство, где не считаются ни минуты, ни секунды, важно лишь движение, все равно чего — карт, фигур на поле, стрелок на циферблате или каретки турбийона.

Главная фигура этой партии, конечно, сама Габриэль Шанель. Она здесь не только символ Chanel, но и действующее лицо. То королева на шахматной доске, то дама червей на циферблате Boy·Friend Coco Game, то почти мультяшный персонаж, превращенный в подвеску Sautoir Coco Game. Ее мгновенно узнаваемый черно-белый силуэт становится знаком, который можно уменьшить до пикселей или превратить в ювелирную скульптуру.

Chanel The Chessboard Фото: Chanel Chanel The Chessboard Фото: Chanel

Кульминация истории — The Chessboard. Шахматная доска, которая больше похожа на произведение современного искусства. Керамика, золото, бриллианты, шахматные фигуры, в которых угадываются коды Chanel — колонна Вандомской площади, короли-львы, офицеры-манекены. И, конечно, самая мощная фигура, ферзь — сама Коко.

Часовые механизмы расположены в основании каждой фигуры. Чтобы увидеть время, фигуру нужно перевернуть. Время здесь спрятано, скрыто, как секрет. Оно появляется в момент столкновения, когда партия распадается на отдельные поединки коней, офицеров, ладей. Забавная метафора: ты узнаешь время не раньше, чем твою фигуру снимут с доски.

До последнего момента было неизвестно, удастся ли показать эту единственную в своем роде шахматную партию в Женеве — ее приобрел клиент еще до открытия Watches and Wonders. К счастью, владелец разрешил продемонстрировать сокровище публике хотя бы на короткое время.

Chanel не забывает и о своей самой узнаваемой линии. Керамические J12, давно ставшие образцом стиля, в этом году получают новые интерпретации. Во-первых, игра с диаметром (33 и 38 мм) предлагает «двойные» часы — ясно, что они адресованы соответственно женщине и мужчине, не отказываясь и от правил унисекса. Во-вторых, новый цвет — матовый синий. Не яркий, не декоративный, а глубокий, почти черный. Тот самый оттенок, который Габриэль Шанель любила использовать в своих тканях еще в Довиле в 1910-х годах.

Керамика, с которой Chanel работает уже более 20 лет, снова становится революционным материалом. Она перестает быть просто техническим решением и превращается в подобие драгоценности. Сложность обжига, точность формы, глубина цвета — все это требует ювелирной дисциплины. И результат выглядит именно так: как художественное достижение, в котором технология исчезает за эффектом. При этом темно-синие часы Chanel J12 Bleu верны прототипу, появившемуся в 2000 году — в том смысле, что этот сложный цвет кажется таким же неожиданным, как тогда радикально черный.

Отдельного внимания заслуживает J12 Tourbillon Diamants Calibre 5. Придуманный на Вандомской площади и реализованный на часовой мануфактуре марки в Ла-Шо-де-Фоне, этот сложный традиционный часовой механизм превращен в почти гипнотический объект. Багетные бриллианты выстроены так, чтобы повторять движение турбийона, а в центре вращается камень, ограненный специально под этот калибр. На создание уходит полгода — и все это ради эффекта, который длится секунды.

Часы Chanel Boy·Friend Coco Game Фото: Chanel Часы Chanel Premiere Coco Game Фото: Chanel Часы Chanel Premiere Coco Game Фото: Chanel

Chanel в этом году явно не пытается конкурировать с традиционными часовыми домами на их поле. Она меняет правила игры. Там, где другие говорят о точности, она говорит о жесте. Там, где принято демонстрировать механизм, она его прячет. Там, где ожидается функциональность, появляется сюжет. Игра, которую предлагает коллекция Coco Game, ведет к победе. Но только потому, что в ней, как в классической шахматной партии, все просчитано заранее: от дебюта до эндшпиля.

Алексей Тарханов