Премьер Словакии Фицо прибыл в Россию ко Дню Победы

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо приземлился в Москве, передает «РИА Новости». Ранее агентство уточняло, что борт пролетал в воздушном пространстве Чехии и Германии, а границу России пересек в Ленинградской области.

Роберт Фицо сообщал, что не планирует посещать военный парад в Москве 9 мая. При этом он собирается возложить цветы на могилу Неизвестного Солдата возле Кремля и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. МИД Словакии заявлял, что господин Фицо может передать господину Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.