МИД Словакии: Фицо может передать Путину послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать президенту России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Словакии Растислав Хованец.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путин

«(Роберт Фицо — ”Ъ”) встретится с президентом России и сможет передать послания от президента Украины, с которым дважды контактировал на прошлой неделе. Он также сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта»,— сказал господин Хованец на заседании Комитета Нацсовета (цитата по Teraz).

Словацкий премьер-министр отметит окончание Второй мировой войны в нескольких местах. Кроме поездки в Москву, где господин Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, в июне он планирует посетить Францию. 7 мая премьер посетил бывший концлагерь Дахау в Германии.

По информации пресс-службы Кремля, в День Победы 9 мая Москву посетят семь иностранных делегаций.

Влад Никифоров