Завод безалкогольных напитков под Воронежем втрое нарастил прибыль в 2025-м

ООО «Глобальные напитки» (структура крупной международной компании Global Functional Drinks, владеет заводом в воронежской ОЭЗ «Центр» и производит напитки под брендами Fresh Bar, «Ильинские лимонады» и энергетики Tornado, E-on), нарастило в 2025 году чистую прибыль почти в четыре раза — с 1,3 млрд до 4,6 млрд руб. Выручка предприятия выросла более чем вдвое — с 5,3 млрд до 11 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании выросла на 72% — с 3,4 млрд до 6 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась в три раза — с 1,4 млрд до 4,5 млрд руб., равно как и прибыль до налогообложения (рост с 1,3 млрд руб. до 4,7 млрд руб.).

Активы предприятия увеличились на 22% — с 8,9 млрд до 11 млрд руб. Динамика обеспечена за счет роста внеоборотных активов — в три раза, с 911 млн до 2,9 млрд руб. Внеоборотные активы завода, напротив, незначительно сократились — на 1%, с 8 млрд до 7,9 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании выросла в шесть раз — с 360 млн до 2,4 млрд руб. Кредиторская задолженность общества, напротив, упала на 63% — с 1,7 млрд до 634 млн руб.

В «Глобальных напитках» не пожелали комментировать свои финпоказатели «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Глобальные напитки» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области на территории ОЭЗ «Центр» в ноябре 2021 года. Уставный капитал — 368,77 млн руб. Основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков, упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. Учредителями являются Андрей Безруков (58%) и Павел Любов (42%). До 2022 года в качестве учредителя был указан кипрский офшор GFD Ltd.

Завод безалкогольных напитков Global Functional Drinks открылся в ОЭЗ «Центр» в конце апреля 2025 года. Объем инвестиций в проект превысил 10 млрд руб. Мощность предприятия составляет до 800 млн единиц продукции в год. Ее планируют поставлять по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Егор Якимов