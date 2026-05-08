Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Koblik Group с активами под Воронежем снизил цену завода в Оренбурге до 3 млрд

Стоимость производственно-складского комплекса в Оренбурге (бывшее сборочное предприятие американской компании John Deere), который в середине апреля на продажу выставил воронежский холдинг Koblik Group, снизилась на 500 млн руб., до 3 млрд руб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причину снижения стоимости узнать не удалось — председатель совета директоров холдинга Егор Коблик на момент публикации не ответил на запрос «Ъ-Черноземье». Ранее, комментируя решение о продаже части площадей, господин Коблик объяснял, что приобретенный комплекс обладает избыточным объемом мощностей для текущих производственных задач.

Комплекс включает производственно-складские помещения (30 тыс. кв. м) и административные (3 тыс. кв. м). Земельный участок занимает 11,92 га. Высота потолков в основных корпусах составляет от 9,35 до 14 м. Koblik Group приобрел актив в 2023 году после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group в особой экономической зоне под Воронежем могут запустить в 2028 году.

Как Koblik Group открывал завод тракторных прицепов под Воронежем за 1,7 млрд рублей

Как Koblik Group открывал завод тракторных прицепов под Воронежем за 1,7 млрд рублей

Читать далее

Ульяна Ларионова