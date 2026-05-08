Koblik Group с активами под Воронежем снизил цену завода в Оренбурге до 3 млрд

Стоимость производственно-складского комплекса в Оренбурге (бывшее сборочное предприятие американской компании John Deere), который в середине апреля на продажу выставил воронежский холдинг Koblik Group, снизилась на 500 млн руб., до 3 млрд руб.

Причину снижения стоимости узнать не удалось — председатель совета директоров холдинга Егор Коблик на момент публикации не ответил на запрос «Ъ-Черноземье». Ранее, комментируя решение о продаже части площадей, господин Коблик объяснял, что приобретенный комплекс обладает избыточным объемом мощностей для текущих производственных задач.

Комплекс включает производственно-складские помещения (30 тыс. кв. м) и административные (3 тыс. кв. м). Земельный участок занимает 11,92 га. Высота потолков в основных корпусах составляет от 9,35 до 14 м. Koblik Group приобрел актив в 2023 году после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group в особой экономической зоне под Воронежем могут запустить в 2028 году.

Ульяна Ларионова