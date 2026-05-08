Отмена полетов отправила на попутку

Туристы ищут альтернативные способы добраться домой с южных курортов. К концу майских праздников тысячи отдыхающих в Сочи, Краснодаре, Махачкале, Геленджике и Ростове столкнулись с ограничениями полетов, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Вместо самолетов теперь они выбирают поезда, рейсовые автобусы и даже такси. Редактор “Ъ FM” под видом туриста из Новосибирска поинтересовался у водителя в Сочи, сколько будет стоить его поездка:

«Такая поездка обойдется около 140 тыс. К тому же вам придется где-то останавливаться, оплачивать водителю ночлег. Или ехать с пересадками. В агрегаторах по тарифу, допустим, "Оптима" или "Минивэн", выйдет 200 тыс. руб., так что озвученная цена еще низкая. Вы можете просто мне звонить, я вам назову цену, найду автомобиль, у владельца которого есть ИП. Нас много по всей России».

Как убедился “Ъ FM”, цены на билеты на скоростные поезда из Сочи в Москву, которые доезжают до столицы за 23 часа, начинаются от 17 тыс. руб. При этом почти все места на ближайшие рейсы уже раскуплены, запись возможна только в лист ожидания. Впрочем, есть альтернативы и дешевле, говорит тревел-блогер Тимур Юсупов:

«Вариантов не очень много. Если говорить про железнодорожные пути, то РЖД или компания РПК, которая продает билеты, не могут заламывать цены — у них установлено расписание. На некоторых маршрутах действует динамическое ценообразование: так же, как и на авиабилеты, цена зависит от спроса. В этом случае стоимость действительно может немного подняться. На междугородние поездки в текущей ситуации бюджетнее всего будет ориентироваться на автобусный транспорт.

Альтернативой может стать не такси, а сервисы типа BlaBlaCar. Это приложение для поиска попутчиков, когда человек выкупает одно место в легковой машине или микроавтобусе, и с ним несколько людей едут по одному маршруту. Почти всегда это сопоставимо по ценам с автобусами, но чаще всего намного комфортнее. Я давно уже не ездил с помощью BlaBlaCar, но когда еще был пассажиром, ко мне часто приезжала дорогая классная иномарка бизнес-класса. В Белгород я ездил так — проезд стоил рублей 800-1200. Но ты едешь с комфортом и еще с приятным собеседником, если повезет. Остановились где-то, пообедали — и вообще прекрасно доехали.

Экстремалы, наверное, могут рассматривать как альтернативу автостоп. Здесь опять же достаточно много нюансов. Если человек никогда так не путешествовал, ему будет некомфортно и эмоционально, и психологически. Плюс достаточно плохо прогнозируется время прибытия. Вам может повезти, и, условно, вы найдете машину в Ростове и доедете до Москвы. А может быть так, что придется в пути поменять пять-десять машин. И тогда поездка растянется».

Леонид Пастернак