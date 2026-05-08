Криптобиржа Coinbase сообщила о сбоях в работе

Одна из крупнейших криптовалютных компаний — Coinbase — сообщила о нарушениях в работе своей торговой платформы. Как пишет Reuters, о сбоях также заявила Чикагская товарная биржа (CME Group).

В техподдержке Coinbase отметили, что проблемы были связаны со сбоем в работе дата-центра облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) в Северной Виргинии. Он возник из-за отключения электропитания, вызванного перегревом оборудования. В настоящее время работа криптобиржи восстановлена. CME также сообщила о завершении работ по техобслуживанию и восстановлению доступа к торговой платформе CME Direct, однако не уточнила причины сбоев.

В связи с нынешними проблемами эксперты напоминают о событиях октября прошлого года, когда из-за сбоя в работе одного из объектов AWS в той же Северной Виргинии, который длился 15 часов, перестали работать десятки сайтов, онлайн-платформ и приложений. Тогда в Amazon сообщили, что проблема была связана с ошибкой в обновлении системы доменных имен DNS.

