Продажа 100% «Линде газ Липецк» за 6,8 млрд рублей возобновлена

Возобновлена продажа 100% долей ООО «Линде газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde. Соответствую просьбу направила Федеральная служба судебных приставов Росимуществу. Начальная цена лота не изменилась и составляет 6,8 млрд руб. Информация об этом появилась в документации торгов. Пока сроки приема заявок не обновлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из письма управления по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП следует, что сейчас оснований для дальнейшей приостановки тендера нет. До этого объявленные в октябре 2025-го торги ставились на паузу постановлениями судебного пристава. Изначально процесс реализации имущества прервали из-за заявления Linde о признании незаконной и отмене ранее проведенной оценки стоимости акций.

По данным Rusprofile, ООО «Линде газ Липецк» действует с 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Учреждено в Липецке. Уставный капитал — 2,2 млрд руб. Генеральным директором является Алексей Карловский. Единственным владельцем выступает германская компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб., чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более актуальные показатели не раскрываются.

Аукцион объявили для исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 млрд руб. в пользу ООО «Русхимальянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в ленинградской Усть-Луге). Одновременно на продажу были выставлены 100% долей в оренбургском ООО «Линде газ Новотроицк» за 3,09 млрд руб. Эти торги также приостанавливались до 8 мая.

Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале 2024 года. После введения санкций в 2022 году немецкая компания уведомила «Русхимальянс» о приостановке работы. Тогда и начались судебные разбирательства. До этого Linde получила от заказчика аванс в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость контракта составляла €5,9 млрд, из которых российская компания перечислила немецкой €1,024 млрд.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал, что санкции Европейского союза противоречат публичному порядку РФ, обязав ответчиков предпринять все действия для исполнения обязательств, включая возврат авансов и возмещение убытков.

Алина Морозова