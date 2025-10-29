Росимущество выставило на торги «Линде Газ Липецк» за 6,8 млрд рублей

100% долей ООО «Линде Газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde, выставлены на торги. Продавцом выступает Росимущество, тендер проводится в счет исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 млрд руб. в пользу ООО «Русхимальянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в ленинградском Усть-Луге). Соответствующая информация размещена в материалах публичных торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена липецкого актива — 6,84 млрд руб. Шаг аукциона — 35 млн руб. Заявки от участников принимаются до 12 декабря, проведение торгов намечено на 17 декабря. В документах уточняется, что численность работников общества составляет 20 человек. Одновременно на продажу выставлены 100% в оренбургском ООО «Линде Газ Новотроицк» за 3,09 млрд руб.

Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале 2024 года. После введения санкций в 2022 году немецкая компания уведомила «Русхимальянс» о приостановке работы. Тогда и начались судебные разбирательства. До этого Linde получила от заказчика аванс в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость контракта составляла €5,9 млрд, из которых российская компания перечислила немецкой €1,024 млрд.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал, что санкции Европейского союза противоречат публичному порядку РФ, обязав ответчиков предпринять все действия для исполнения обязательств, включая возврат авансов и возмещение убытков. Немецкая компания подала апелляционную жалобу, которую рассмотрят 18 декабря. В 2024 году РХА подал еще один иск к Linde и ее российским «дочкам» на 105,5 млрд руб.

Параллельно уже в 2025 году «Газпром» предъявил иск к немецкой группе о возмещении вреда на сумму €218 млн. Дело рассматривают в той же самой инстанции. Согласно судебным материалам, предварительное заседание назначено на 21 января.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Линде Газ Липецк» действует с 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Располагается в Липецке. Генеральным директором является Алексей Карловский. Единственным владельцем выступает иностранная компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб. (рост на 28,5%), чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более ранние показатели не раскрываются.

Анна Швечикова