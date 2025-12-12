Продажа «Линде Газ Липецк» за 6,8 млрд приостановлена из-за судебных тяжб

Судебный пристав-исполнитель приостановил на неделю торги по продаже 100% долей ООО «Линде Газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde, с начальной ценой 6,84 млрд руб. Решение было принято в связи с заявлением Linde о признании незаконной и отмене ранее проведенной оценки стоимости акций. Соответствующая информация размещена в материалах публичных торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Торги должны были состояться 17 декабря, срок был увеличен до 24 декабря. Продавцом выступает Росимущество, тендер проводится для исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 млрд руб. в пользу ООО «Русхимальянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в ленинградской Усть-Луге).

Согласно данным Rusprofile, ООО «Линде Газ Липецк» действует с 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Располагается в Липецке. Генеральным директором является Алексей Карловский. Единственным владельцем выступает иностранная компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб. (рост на 28,5%), чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более ранние показатели не раскрываются.

Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале прошлого года. Linde занималась поставками оборудования для строительства газохимического и газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В 2022 году она вышла из проекта из-за санкций. «Русхимальянс» (партнер «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в Усть-Луге) подал в суд, последний постановил взыскать с Linde 114 млрд руб. Позже «Русхимальянс» подал новый иск на 105,5 млрд руб. Параллельно уже в 2025 году «Газпром» предъявил иск к немецкой группе о возмещении вреда на сумму €218 млн.

Ульяна Ларионова