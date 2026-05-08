Платные парковки в Курске возобновят работу

Платные парковочные места на территории Курска скоро начнут работу. Об этом сообщил мэр города Евгений Маслов в своих соцсетях по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Конкретную дату запуска платных парковок господин Маслов не назвал.

«Необходимо провести подготовительные мероприятия, обновить разметку, проверить и настроить оборудование. О начале работы платных парковок проинформируем отдельно»,— написал глава города.

Также господин Маслов уточнил, что в Курске насчитывается 1643 парковочных места. Комитету ЖКХ поручено составить их реестр и передать информацию жителям.

Парковочные места в Курске стали бесплатными с августа 2024 года в связи со вторжением ВСУ и введением режима ЧС в регионе. Решение было принято «до отмены режима федерального характера с федеральным уровнем реагирования».

На заседании комиссии также обсуждался вопрос установки камеры для фото- и видеофиксации нарушений ПДД у ТЦ «Пушкинский». Автомобили там предложено эвакуировать.

«Кроме этого, на улице Верхней Луговой, в районе Центрального рынка, также необходимо провести работу с водителями, нарушающими правила остановки и стоянки, в том числе и эвакуацию. Нарушителями занята целая полоса движения. Скоро начнется демонтаж трамвайных путей, и движение у Центрального рынка встанет из-за безответственных водителей»,— отметил Евгений Маслов.

«Ъ-Черноземье» писал, что в середине марта губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил проанализировать размер региональных штрафов за различные правонарушения и подготовить предложения по их увеличению. Мониторинг городские и областные власти должны осуществить до середины мая, а подготовить проект закона, предполагающего увеличение штрафов, — до середины июня. Речь идет в том числе об увеличении штрафов за неправильную парковку как легковых автомобилей, так и грузового транспорта.

Денис Данилов