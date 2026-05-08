«Уральские авиалинии» перенесли ряд рейсов из-за атаки БПЛА на здание навигации

Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала расписание рейсов из-за закрытия аэропортов на юге России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, рейс U6-219 Екатеринбург — Сочи перенесен с 8 на 9 мая. Рейсы U6-209/210 Екатеринбург — Краснодар — Екатеринбург отменены, пассажиров пересаживают на рейсы за 9 мая.

Ранее отмененные рейсы за 8 мая авиакомпания планирует выполнить в течение суток по мере открытия воздушного пространства. Речь идет о рейсах U6-220 Сочи — Екатеринбург, U6-206 Минеральные Воды — Екатеринбург и U6-205 Екатеринбург — Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что из-за падения беспилотника на административное здание «Аэронавигации юга России» в Ростове-на-Дону была временно приостановлена работа 13 аэропортов на юге России. Позднее извещение Росавиации о невозможности полетов на юг страны было отменено.