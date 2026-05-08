Хаджимурата Кажлаева назначили врио постпреда Дагестана при президенте России

Временно исполняющим обязанности постоянного представителя Дагестана при президенте РФ назначен Хаджимурат Кажлаев. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Ранее господин Кажлаев занимал должность заместителя постоянного представителя Дагестана. На этой должности он курировал взаимодействие с диаспорами и студенческими объединениями дагестанцев в Москве и Московской области, участвовал в организации гуманитарных акций и патриотических мероприятий.

Президент России Владимир Путин 4 мая принял отставку по собственному желанию Сергея Меликова, возглавлявшего Дагестан с октября 2020 года. Врио главы Дагестана назначен Федор Щукин, который был председателем республиканского Верховного суда.

В сентябре пройдут выборы депутатов парламента Дагестана. После избранные депутаты выберут главу региона из поддержанных президентом кандидатур.

