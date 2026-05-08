В Ставрополе в День Победы пройдет автопробег
В честь Дня Победы в Ставрополе состоится традиционный автопробег. Сбор колонны начнется в 10:00 9 мая рядом с монументом «Стела Героям-Доваторцам». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Начало движения колонны намечено на 12:00. Она проедет по маршруту: ул. Доваторцев – Лермонтова (объездная дорога) – пр-т Кулакова – ул. Доваторцев – Деминский круг.
Организатором акции выступает городской Совет отцов при поддержке администрации Ставрополя.