FIFA не разрешила вратарю Хайкину играть за сборную Норвегии

Международная федерация футбола (FIFA) не разрешила вратарю «Будё-Глимта» Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии. Об этом сообщает телеканал NRK.

Фото: Darko Vojinovic / AP

В апреле голкипер получил норвежский паспорт. Для выступления за национальную команду ему было необходимо получить одобрение на смену футбольной ассоциации. По данным NRK, Хайкин не соответствует требованиям устава FIFA, касающимся продолжительности пребывания в стране. Минимальный срок составляет пять лет, при этом каждый год засчитывается только при наличии минимум 183 дней пребывания в течение 12 месяцев. Хайкин выступает за норвежский «Будё-Глимт» с 2019 года, однако в 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити». Согласно регламенту, срок пребывания аннулируется, если футболист переходит в клуб другой страны.

Главный тренер сборной Столе Сольбаккен заявил, что в команде «в некоторой степени были готовы к этому». Отмечается, что Норвежская футбольная ассоциация «продолжает вести диалог с FIFA по этому вопросу».

Никите Хайкину 30 лет. Также у него есть паспорта России, Израиля и Великобритании. В составе «Будё-Глимта» он стал четырехкратным чемпионом Норвегии. В текущем сезоне клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу». Никита Хайкин установил рекорд турнира по количеству сейвов за сезон — 68.

Таисия Орлова