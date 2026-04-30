Сарапул потерял 40 тысяч речных туристов из-за закрытия причала в 2025 году

Закрытие речной навигации в Сарапуле в 2025 году привело к оттоку 40 тыс. речных туристов. Такие данные содержатся в «дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в Удмуртии на 2026-2030 годы.

«Обвал шпунтовой стенки неблагоприятно отразился на туристическом имидже Сарапула. Низкий турпоток послужил причиной закрытия или перехода на сезонный режим работы нескольких объектов индустрии гостеприимства: ресторан “Керосин”, ресторан “Старая башня”, гриль-бар “Порт”»,— говорится в документе.

Напомним, обрушение брусчатки в зоне причала на набережной Сарапула произошло в мае 2025 года. В провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. После этого вход на территорию причала был ограничен. Город перестал принимать теплоходы.

Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.

В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. Ожидается, что дебаркадер примет первый теплоход в конце мая. Летом 2026 года в Сарапул могут начать заходить суда «Метеор 120Р» из Казани.