Дефицит бюджета России в январе—апреле вырос почти на три триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета в январе—апреле составил 5,87 трлн руб., что на 2,94 трлн руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года. Нефтегазовые доходы бюджета в указанный период сократились на 38,3%, до 2,3 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Минфина.

Ненефтегазовые доходы в первые четыре месяца составили 9,42 трлн руб., что на 10,2% больше, чем в январе—апреле 2025 года (8,55 трлн руб.). Общая сумма доходов федерального бюджета в этот период текущего года составила 11,72 трлн руб. против 12,28 трлн руб. годом ранее (-4,5%).

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов»,— заявили в Минфине. По оценке ведомства, размер бюджетного дефицита соответствует 2,5% ВВП РФ, притом что в январе—апреле прошлого года дефицит составил 1,4% ВВП.

Расходы бюджета в январе—апреле 2026 года составили 17,6 трлн руб., это на 15,7% больше, чем в прошлом году (15,21 трлн руб.).