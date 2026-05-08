Первые опрессовки пройдут в Екатеринбурге с 18 по 21 мая

В Екатеринбурге с 18 по 21 мая пройдет первый этап гидравлических испытаний, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Работы запланированы в ночное время — с 23:00 до 06:00 — по обратному трубопроводу без отключения горячей воды, сообщили в мэрии.

В период испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и контролировать их состояние. Собственникам подвальных и складских помещений рекомендовано организовать дежурство и принять меры для предотвращения возможного затопления в случае повреждения теплотрасс.

При обнаружении утечки рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу АО «ЕТК» или в единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая.

Полина Бабинцева