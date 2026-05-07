Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе заседания коллегии городской администрации подписал постановление об окончании отопительного сезона 12 мая, об этом мэр сообщил в своем канале в Max.

Господин Орлов отметил, что подача тепла будет прекращена в этот день для всего жилого фонда, но социальные учреждения будут отключать в последнюю очередь. «Ресурсоснабжающие организации приступят к необходимым ремонтным и профилактическим работам, чтобы осенью штатно войти в следующий отопительный период»,— сказал Алексей Орлов.

Напомним, с 15 сентября в Екатеринбурге начали подключать отопление в социальных учреждениях. Подача тепла по всему городу производилась в два этапа: с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября. Тепло было подано в 8,4 тыс. жилых домов.

Ирина Пичурина