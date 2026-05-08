«За "Человека с гитарой" Ньюхаус заплатил гораздо больше, чем просто деньги»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Нью-йоркский аукционный дом Christie's в мае выставит на продажу 16 первоклассных работ «титанов» XX и XXI веков. Все — из собрания покойного медиамагната Си Ньюхауса, главы Conde Nast, скончавшегося в 2017 году.

18 мая в переполненном зале Рокфеллер-центра будут выставлены на торги шедевры таких художников, как Бэкон, Джонс, Матисс, Мондриан, Пикассо и Уорхол. Ожидается, что общая сумма продаж составит около $450 млн, поистине титаническая сумма в условиях нестабильности арт-рынка и мировой экономики.

Среди этой группы картин, в которой оценочная стоимость отдельных экземпляров достигает $100 млн, кубистическое полотно Пикассо «Человек с гитарой» (1913), оцениваемое в $35-55 млн, выделяется тем, что Ньюхаус заплатил за него гораздо больше, чем просто деньги. 26 лет назад он приобрел работу, как сообщается, за $10 млн после того, как нью-йоркский Музей современного искусства выставил его на продажу, чтобы пополнить свой фонд приобретений. Таким образом Ньюхаус как член совета директоров нарушил правила музея. Когда ему предъявили претензии по этому поводу, он подал в отставку.

Вспомним захватывающую и звездную историю происхождения этой картины. Легендарный дилер Канвейлер продал ее в 1913 году писательнице Гертруде Стайн. После ее смерти в 1968-м полотно перешло к группе влиятельных коллекционеров, называемой «Синдикатом Музея современного искусства» и созданной специально для выкупа имущества Стайн. В объединение, в частности, входили Нельсон Рокфеллер и Джон Уитни, и его участники обязались передать часть работ музеям. Однако в том же году Синдикат продал «Человека с гитарой» франко-американскому инвестиционному банкиру из Нью-Йорка Андре Мейеру.

После смерти Мейера картина в 1979 году попала, наконец, в коллекцию МоМА. Можно было бы ожидать, что она навсегда останется в фондах музея. Однако в 2000-м он выставил картину на продажу, и ее купил Ньюхауз, оставив ради шедевра крайне престижное место.

Дмитрий Буткевич