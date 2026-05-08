Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) исключили из Международной федерации журналистов. Об этом сообщила пресс-служба СЖР.

Поводом для исключения стало открытие отделений СЖР в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. «Эти отделения были созданы для обеспечения безопасности, физической и социальной защиты журналистов», — пояснили в российском объединении.

В СЖР подчеркнули, что обвинения со стороны международной федерации являются «циничной подменой понятий», поскольку защита журналистов не может быть нарушением устава журналистской организации. Организация не намерена обжаловать решение международной инстанции.