Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) исключили из Международной федерации журналистов. Об этом сообщила пресс-служба СЖР.

Поводом для исключения стало открытие отделений СЖР в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году. «Эти отделения были созданы для обеспечения безопасности, физической и социальной защиты журналистов», — пояснили в российском объединении.

В СЖР подчеркнули, что обвинения со стороны международной федерации являются «циничной подменой понятий», поскольку защита журналистов не может быть нарушением устава журналистской организации. Организация не намерена обжаловать решение международной инстанции.

Новости компаний Все