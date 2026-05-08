Песков опроверг отзыв аккредитации у западных СМИ для освещения Парада Победы

Кремль не отзывал уже выданную аккредитацию у представителей иностранных СМИ, планирующих работать на Параде Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Spiegel сообщил, что «представитель Кремля» по телефону проинформировал редакцию об отзыве аккредитации. Утверждалось, что об аналогичных решениях проинформировали сотрудников ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai и NHK.

«Spiegel дает ложную информацию. У нас было много заявок от иностранных СМИ, но в этом году и церемония ограничена, и количество журналистов ограничено», — сказал господин Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что ранее оформленную аккредитацию «ни у кого не отзывали», «просто ограничили количество».

«Будут иностранцы. Это и кремлевский пул, международные СМИ, и другие. Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации... Никаких ограничений на освещение и видеосигнал нет», — добавил Дмитрий Песков.