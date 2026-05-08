Блокировки отдельных сервисов привели к тому, что компании не могут долгосрочно прогнозировать маркетинговую активность. Стратегии корректируются на ходу, чтобы перенаправить средства и трафик из одного канала в другой, а также понять, появились ли новые стоящие инструменты. Интересной статистикой поделился Аналитический центр Российской индустрии рекламы. Большинство агентств боятся новинок: 66% участников рынка не хотят рисковать бюджетом заказчика, больше половины опасаются репутационных последствий.

82% агентств считают, что клиенты ждут от новых инструментов слишком быстрой и легко измеримой эффективности. На деле даже если результат измерим, непонятно, можно ли ему доверять, ведь работа с ботами стала привычным явлением. 97% рекламщиков готовы пересмотреть подход к новым инструментам, но при условии, что новые площадки предложат тестовый тариф и гарантируют KPI, пишет Russian Business.

В целом обстановка умеренно оптимистичная: бизнес успел привыкнуть к логике «не одно, так другое». В креативной среде ждут роста новых рекламных каналов уже в ближайший год. Наибольший потенциал агентства видят в retail media (реклама внутри экосистем ритейлеров) и в рекламе на маркетплейсах. Тут все логично: 64% участников исследования на это и рассчитывают. Больше половины опрошенных по-прежнему верят в рекламу в соцсетях и мессенджерах, а также в могущество инфлюенсеров. Последним прочат рост доходов.

Около половины агентств считают уместным включать наружную рекламу в свои пакеты услуг. При этом наиболее востребованными остаются digital-форматы. Медийную рекламу используют 96% агентств.

Яна Лубнина