Лучший снайпер КХЛ Роман Канцеров продолжит карьеру в «Чикаго»

Магнитогорский «Металлург» расторг соглашение с нападающим Романом Канцеровым, сообщает пресс-служба команды. Игрок продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».

«Роман едет в клуб с богатой историей и отличными перспективами в будущем. И мы уверены, что он станет как минимум крепким игроком НХЛ»,— заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. Отмечается, что права на 21-летнего форварда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) остаются за магнитогорцами.

Канцеров выступал за «Металлург» с 2023 года. В 2024 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам завершившегося регулярного чемпионата нападающий стал лучшим снайпером лиги, забросив 36 шайб в 63 матчах. В 15 встречах play-off Роман Канцеров набрал 8 очков (4 гола + 4 результативные передачи). «Металлург» уступил в полуфинальном раунде казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4.

На драфте НХЛ 2023 года «Чикаго» выбрал Канцерова во втором раунде под общим 44-м номером. За клуб также играет российский нападающий Илья Михеев.

