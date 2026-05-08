Российская армия взяла Кривую Луку в ДНР

Российские военнослужащие из «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Кривая Лука в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был взят до начала объявленного Россией перемирия.

Ранее сегодня военное ведомство сообщило, что ВСУ продолжили атаки на позиции ВС РФ, а также на гражданские объекты в приграничных районах после начала перемирия. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Российские войска отвечали зеркально, добавили в министерстве.