Зарубежные СМИ: Какова обстановка в Ормузском проливе?

Иран и США обменялись ударами. При этом Дональд Трамп уверяет, что перемирие все еще в силе. Тегеран на предложения Вашингтона подписать меморандум, который бы остановил войну и дал время на переговоры, пока не ответил. По информации The New York Times, речь идет о временном мирном плане сроком на 30 дней. Исламская Республика заявила, что ночью США ударили по иранскому танкеру. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал три американских эсминца. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

На ситуацию в Ормузском проливе Дональд Трамп смотрит в свойственной ему манере: «Они с нами заигрывали, мы их разгромили». Так он прокомментировал американские удары по иранским целям, назвав атаку на три эсминца США «любовным похлопыванием». Корабли, по его словам, успешно прошли через пролив, без повреждений, а иранцы в ответ получили огромный ущерб. При этом глава Белого дома заявил АBC News, что перемирие все еще действует.

Столкновение произошло в то время, когда Вашингтон ожидал ответа Тегерана на свое предложение о прекращении конфликта, отмечает Reuters. И это подрывает надежду на дипломатическое урегулирование кризиса, в то время как Трамп пытается преуменьшить значение инцидента.

По оценке ЦРУ, у Ирана еще есть значительный арсенал ракет и беспилотников. Страна сможет выдержать до 120 дней блокады, прежде чем столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет The Washington Post. У Тегерана сохранилось 75% от довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% ракет, якобы говорится в конфиденциальном отчете Центрального разведуправления США.

По данным The New York Times, США и Иран обсуждают временный мирный план, условия которого уместились на одной странице. Он предусматривает прекращение огня на 30 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе. Предполагается, что этого месяца должно хватить для заключения всеобъемлющей сделки. Источники издания назвали главным препятствием для разработки финального документа требования Вашингтона по ядерной программе и запасам высокообогащенного урана Исламской Республики.

The Wall Street Journal пишет, что это рамочное соглашение даст старт для возобновления переговоров. Начаться они могут уже на следующей неделе в Пакистане.