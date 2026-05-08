Politico: Нидерланды снова предложили использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву

Власти Нидерландов предлагают другим странам ЕС возобновить обсуждение использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, среди которых дипломаты и чиновники ЕС. По их данным, на этой неделе на закрытой встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе министр финансов Нидерландов Элко Хайнен обсуждал этот вопрос с коллегами. Источники сообщают, что ему удалось заручиться поддержкой нескольких участников встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен

Фото: Omar Havana / AP Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен

Фото: Omar Havana / AP

Возможность использования замороженных активов РФ для выдачи кредитов Украине активно обсуждалась в ЕС в 2025 году. Против этого плана высказались Бельгия, в депозитарии на территории которой находится их значительная часть, а также Венгрия. Сомнения выражали и некоторые другие страны, в том числе Италия и Франция. В итоге в декабре прошлого года было принято решение выделить Украине кредит на €90 млрд без использования замороженных средств.

Как пишет Politico, возобновление обсуждения этого вопроса может вызвать новые ожесточенные споры. По данным издания, предложения господина Хайнена поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, а другие страны никак не комментировали эту идею.

На запрос Politico в правительстве Нидерландов заявили, что «не комментируют то, что было сказано в частном порядке».

Яна Рождественская