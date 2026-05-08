Тендер на оказание авиационных услуг в Норильске выиграла компания из Луганска

Подряд на выполнение авиационных поисково-спасательных работ в красноярской зоне авиационно-космического поиска и спасания планируется отдать компании из Луганской Народной Республики — ООО «ПС-Авиа». На конкурс поступила одна заявка, в связи с чем комиссией принято решение признать конкурс несостоявшимся и заключить договор с единственным участником. Стоимость контракта соответствует начальной (максимальной) цене лота — 367,8 млн руб.

Заказчиком выступает ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Согласно проектной документации, в круглосуточном дежурстве будет участвовать одно воздушное судно Ан-26, однако поставщику необходимо иметь замену на случай техобслуживания или поломки самолета. Объем оказываемых услуг за весь срок по договору составляет 17 544 часа, в том числе 5 136 часов в 2026 году, 8 760 часов в 2027 году, 3 648 часов в 2028 году. Контракт будет действовать до 31 мая 2028 года.

Проектом предусмотрено поддержание в постоянной готовности поисково-спасательной службы и экипажей, которые должны быть готовы к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, пассажиров и экипажей, оказанию помощи пострадавшим и эвакуации.

ООО «ПС-Авиа» зарегистрировано в марте 2025 года в Луганске и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с воздушным и космическим транспортом. По данным Rusprofile, руководство компанией с момента основания осуществляет директор Рашит Хакимов. Уставный капитал распределен между двумя физлицами: 95% принадлежит Анне Сомовой и 5% — Юрию Касьянову.

Лолита Белова