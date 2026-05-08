Спрос держится за крепкое

По итогам первого квартала 2026 года розничные продажи крепкой алкогольной продукции в регионах Сибири увеличились на 1,3% год к году и составили 2,9 млн декалитров. В то же время продажи слабоалкогольных напитков упали на 74%, до 11,7 тыс. декалитров. Несмотря на рост продаж крепкой категории и снижение слабоалкогольной продукции, в СФО фиксируется сокращение потребления спиртного на душу населения — показатель за год уменьшился на 1,4% — с 8,98 л до 7,56 л. Эксперты объясняют статданные разницей в подсчетах. А вот рост крепкой продукции они связывают с низкими ценами на эту категорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статистика фиксирует снижение потребления алкогольных напитков в Сибири

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Статистика фиксирует снижение потребления алкогольных напитков в Сибири

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Розничные продажи всей алкогольной продукции, которая включает и крепкие, и слабоалкогольные напитки, в Сибири за год упали на 2,7% — с 4,8 млн декалитров (дал) в первом квартале прошлого года до 4,7 млн дал в этот же период 2026-го. Слабоалкогольная продукция рухнула на 74% — с 46,3 тыс. дал до 11,7 тыс. дал, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Снижение продаж алкогольной продукции в Росалкогольтабакконтроле (РАТК) объясняют совокупностью причин, в числе которых изменение ценовой конъюнктуры, смена потребительских привычек, а также введение в 2025 году региональных ограничений.

Главной причиной снижения продаж слабоалкогольной категории участники рынка называют значительное подорожание минимальных розничных цен вследствие роста акцизов.

При этом крепкий алкоголь, напротив, увеличил продажи год к году на 1,3% — до 2,7 млн дал по итогам первого квартала, фиксирует РАТК. Наибольший рост продаж из регионов СФО отмечен в Томской области — на 5%, до 170 тыс. дал, в Хакасии — на 4,7%, до 89,2 тыс. дал, Красноярском крае — на 3,5%, до 558,9 тыс. дал, в Омской области — на 3,2%, до 270 тыс. дал, и в Новосибирской области — на 3%, до 468,3 тыс. дал. Снижение на 8,5% произошло в Республике Алтай, на 2,3% — в Кузбассе и менее чем на 1% — в Иркутской области.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что спрос на крепкий алкоголь растет во многом за счет дешевой водки стоимостью до 700 руб. В частности, розничные продажи этого спиртного за первый квартал 2026 года в Сибири прибавили около 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, в стране исторически крепкие напитки более популярны. По подсчетам агентства Нильсен, на водку приходится 69,5% всех розничных продаж крепкой алкогольной продукции в России.

Продажи ликероводочных изделий увеличились на 13,4%. Спрос на эту категорию растет из-за подорожания вина (потребители переключаются в том числе на настойки), считают участники рынка.

Потребление алкоголя сибиряками в то же время снижается. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), потребление алкоголя на одного жителя СФО в марте 2026 года составило 7,56 л, что на 1,4% ниже показателя в марте прошлого года (8,98 л).

Наиболее низкие объемы потребления зафиксированы в Туве — 4,22 л. В Красноярском крае показатель составил 6,95 л на человека, в Иркутской области — 7,01 л, в Республике Алтай — 7,02 л. В Хакасии за последние 12 месяцев на человека было выпито 9,93 л, в Томской области — 9 л, в Алтайском крае — 8,2 л, в Новосибирской области — 7,94 л, в Кузбассе — 7,66 л. Эксперты объясняют разницу в динамике потребления и продажи алкоголя разницей в подсчетах.

Также сокращается производство алкогольной продукции (кроме пива и напитков, изготовленных на основе сидра) предприятиями, расположенными на территории Сибирского федерального округа. Тенденция, по данным ЕМИСС, прослеживается последние три года. В частности, в январе-марте 2024 года в СФО было выпущено 2,06 млн дал алкоголя, в этот период 2025 года — 1,5 млн дал, в 2026 году — 1,4 млн дал.

Лолита Белова