Налет БПЛА посадил Юг

Юг России остался без авиасообщения. Минимум 14 тыс. пассажиров не могут вылететь из региона. Из-за попадания беспилотника в здание «Аэронавигации» в Ростове-на-Дону приостановлена работа 13 аэропортов Юга, сообщили в Минтрансе. Воздушные гавани закрыты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Элисте и Сочи.





Судя по онлайн-табло в сочинском аэропорту, на вылет и прилет уже задерживаются 66 рейсов, 11 отменены. В ночь на 8 мая Ростовскую область атаковали беспилотники и ракеты. Известно о разрушениях в Таганроге, Батайске и столице региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Задерживаются рейсы и за рубежом, рассказала “Ъ FM” пассажирка Ирина:

«Мы отдыхали в турецком Даламане, должны были вылететь этой ночью авиакомпанией Pegasus в Москву. Приехали в аэропорт, и на табло уже было написано, что рейс отменен. Поскольку нам срочно нужно было прорываться в Москву в связи с неотложными рабочими делами, мы купили новый билет, самый дорогой, на первый утренний рейс "Аэрофлота". Мы думали, что, может быть, иностранные авиакомпании отказываются летать в Россию. Когда мы долетели до Антальи, наш рейс был на табло. Но за 45 минут до посадки пришло оповещение от "Аэрофлота", что перелет перенесен на 12:35. Появилась информация, может, и недостоверная, что борт из Москвы просто не прилетел или по пути сменил маршрут и остановился в одном из южных аэропортов, которые сейчас закрыты».

В Минтрансе подчеркнули: персонал административного здания, в которое влетел беспилотник, в безопасности, сейчас проводится анализ работоспособности оборудования. Это первый случай, когда целью атак становится такой объект, отмечает основатель агентства RunAvia Андрей Патраков:

«"Аэронавигация" отвечает именно за воздушное движение, а это, мягко говоря, очень серьезный компонент, который вносит вклад в безопасность полетов и контролирует, чтобы самолеты не столкнулись друг с другом. В период атак БПЛА этот важный орган координирует, какое пространство нужно закрыть, чтобы обеспечить безопасность, увести оттуда гражданские воздушные суда и защитить их от средств противодействия (ПВО).

Поэтому если его даже временно вывести из строя или снизить его работоспособность, это поставит под удар фактически весь регион.

Система управления воздушным движением имеет региональный принцип, поэтому решение о закрытии аэропортов в этой зоне фактически автоматическое. Если мы не контролируем пространство, то не можем обеспечить там безопасность. Очень сложно оценивать сроки восстановления оборудования, потому что непонятен масштаб.

Кроме того, никто никогда не попадал в подобную ситуацию, и не было необходимости в такой быстрой срочной замене сразу такого большого объема техники. Обычно проводятся плановые ремонты или модернизация. Сейчас же я даже боюсь оценивать возможное время на восстановление. Все зависит от масштаба повреждений и от того, как их придется устранять».

В авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Россия» уже заявили, что расписание полетов корректируется. Часть рейсов будет перенесена, другие направят в соседние аэропорты или отменят. Судя по онлайн-табло аэропорта Шереметьево, утренние рейсы на юг переносят на 12:00 или более позднее время. В Домодедово и Внуково также наблюдаются задержки на вылет и прилет. В 00:00 вступило в силу перемирие между Россией и Украиной. Его в одностороннем порядке объявила Москва. Режим будет действовать до 00:00 10 мая.

Тем временем министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов. Сроки «возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов» Минтранс пообещал уточнить в ближайшее время.

Анна Кулецкая, Егор Парфенов