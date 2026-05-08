«Каролина» оказалась в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнс» на выезде победил «Филадельфия Флайерс» в третьем матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей голы забили Джордан Стаал, Джейлен Чатфилд, Андрей Свечников и Николай Элерс. У «Филадельфии» шайбу забросил Тревор Зеграс.

Андрей Свечников также записал в свой актив результативную передачу. Он стал вторым игроком в истории клуба, преодолевшим отметку в 50 очков в play-off НХЛ. На счету россиянина 51 (24 гола + 27 передач) балл в матчах Кубка Стэнли. Лидером по этому показателю является капитан команды, финский форвард Себастьян Ахо, набравший 89 (37+52) очков.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0. Следующий матч состоится в ночь на 10 мая.

Таисия Орлова