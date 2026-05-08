В Белгородской области 11-летняя девочка госпитализирована после атаки дрона

В Белгородскую детскую областную клиническую больницу была доставлена 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника в областном центре 5 мая. Ребенок госпитализирован. Об этом 8 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона также опубликовал сводку о последствиях ударов ВСУ за прошлые сутки. По информации господина Гладкова, атакованы были восемь округов. Пострадали семь человек — шестеро мужчин и одна женщина. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, соцобъекты, предприятия и объекты инфраструктуры.

ВСУ 5 мая атаковали атаковали Белгород двумя беспилотниками. Помимо ребенка пострадала женщина, получившая осколочное ранение ноги.

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что в ночь на 8 мая силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Ельцом в Липецкой области. При падении обломков был частично поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили 9-летнего мальчика.

Денис Данилов