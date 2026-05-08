Суд в Тамбове не приступил к рассмотрению дела экс-губернатора Максима Егорова

Ленинский райсуд Тамбова не приступил к рассмотрению уголовного дела экс-губернатора региона Максима Егорова, обвиняемого во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Материалы переданы по подсудности.

Максим Егоров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Тамбова отказались рассказывать «Ъ», в какой суд передано дело. О решении суда также не знает и его защита.

Уголовное дело поступило в суд в Тамбове 29 апреля. Помимо Максима Егорова обвиняемыми по нему выступают Александр Соломатин и Сергей Аганов, которым вменяется посредничество при передаче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Подсудимые находятся под стражей.

По версии Следственного комитета РФ, в 2022–2024 годах он получал от топ-менеджера «крупной тамбовской организации» взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения предоставлялись за покровительство. Ранее сообщалось, что взятки губернатору передавал бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов, по показаниям которого господина Егорова и задержали. Сам господин Стефанов попал под арест год назад по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).