Бывшего губернатора послали по подсудности
Тамбовский суд не приступил к рассмотрению дела бывшего главы региона Максима Егорова
Суд в Тамбове не принял к производству уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова, возглавлявшего регион в 2021–2024 годах. По версии Следственного комитета РФ, чиновник за общее покровительство в течение двух лет получил от топ-менеджера местной структуры «Газпрома» взятки на сумму не менее 84 млн руб. Уголовное дело, которое в регион направила Генеральная прокуратура РФ, передано на рассмотрение в другой суд. Защита господина Егорова пока не извещена об этом решении, но готова отстаивать его невиновность.
Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ленинский райсуд Тамбова на этой неделе принял решение о передаче по подсудности уголовного дела бывшего губернатора региона Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В суде “Ъ” отказались рассказать, в какой суд переданы материалы, так как решение не вступило в законную силу.
Знакомые с ходом дела источники “Ъ” предполагают, что дело могло быть направлено на рассмотрение в другой регион.
Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года. В ноябре 2024-го он неожиданно покинул пост. Досрочную отставку чиновник объяснил переходом «на новую работу на федеральный уровень». Позже о его назначении на какой-либо федеральный пост не сообщалось. В июле прошлого года Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило в его отношении уголовное дело. Московский суд тогда по ходатайству следствия заключил бывшего губернатора под стражу. В СИЗО он находится до сих пор.
Следствие считает, что с 2022 по 2024 год Максим Егоров на систематической основе получал взятки в виде денег, имущества и незаконного оказания ему различных услуг от на тот момент генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. К примеру, по версии СКР, взяткодатель оплачивал договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, содержание загородного дома чиновника и его отпуск в Крыму. Незаконные вознаграждения, как рассказывали в СКР, предназначались за общее покровительство по службе. Общий размер взяток следствие оценило в 84 млн руб. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов тамбовского управления ФСБ.
Вместе с господином Егоровым перед судом предстанут Александр Соломатин и Сергей Аганов, которым вменяется посредничество при передаче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Они также находятся под стражей. В ходе предварительного следствия у бывшего губернатора и его родственников арестовано имущество, которое следствие оценило на сумму более 130 млн руб.
В марте прошлого года в Тамбове был арестован сам Роман Стефанов. Его заключили под стражу по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). За три месяца до ареста Максима Егорова господина Стефанова отпустили под домашний арест.
Максим Егоров вину не признает. Его защита узнала о решении Ленинского райсуда по передаче дела по подсудности от “Ъ”.
Адвокат Лариса Гусева рассказала, что основными доказательствами по делу являются показания его бывшего друга Романа Стефанова. «Никаких должностных полномочий у моего подзащитного в отношении Стефанова и его компании не было. Стефанов — топ-менеджер “Газпрома”. Какой губернатор может что-то говорить “Газпрому”? Никакой. Поэтому ничего Егоров сделать для него не мог»,— сказала госпожа Гусева.
Адвокат подчеркнула, что Максим Егоров также никак не мог влиять на карьерный рост господина Стефанова в рамках «Газпрома». «Ежегодные субсидии за газ выплачивались по указанию правительства РФ. Это делают все субъекты. Не делать этого Максим Борисович не мог»,— резюмировала Лариса Гусева.