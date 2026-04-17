Участник незаконных гонок под Иркутском приговорен к 2,5 года лишения свободы

Ангарский городской суд приговорил 32-летнего местного жителя к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина был участником незаконных гонок, во время которых погибла несовершеннолетняя зрительница.

Следователи по делу установили, что 11 мая 2025 года в ночное время на автодороге Ангарск—Одинск был организован нелегальный заезд. Участник гонки не справился с управлением автомобиля «Тойота Чайзер» и сбил трех зрителей, стоявших на обочине. 17-летняя жительница Ангарска погибли на месте.

Водитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. Помимо назначения тюремного срока суд удовлетворил заявление матери погибшей девушки о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в размере 800 тыс. руб. Осужденный вину не признал.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, Ангарский городской суд продолжает рассматривать еще два уголовных дела, связанных с инцидентом. Одно из них — в отношении организаторов гонки «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», второе — в отношении должностных лиц «за неисполнение своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и обязанностей по должности».

Влад Никифоров, Иркутск