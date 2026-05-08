Второй локальный режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки БПЛА на промзону

Режим ЧС введен на территории Мясниковского района Ростовской области после атаки беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в селе Чалтырь были повреждены несколько десятков жилых домов. Глава района Андрей Торпуджиян уточнил, что атаке БПЛА также подверглась промзона.

«Были повреждены жилые дома, автомобили и предприятия, расположенные на юго-восточной промзоне, — написал чиновник в Telegram. — Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в пострадавших районах села Чалтырь и на юго-восточной промзоне».

Среди местных жителей нет пострадавших, добавил глава района.

Локальный режим ЧС ранее был объявлен в Ростове-на-Дону. Село Чалтырь расположено в пригороде областной столицы.