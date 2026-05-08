Жилые дома повреждены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске при атаке БПЛА

Беспилотники и ракеты были перехвачены средствами ПВО в Ростовской области минувшей ночью. Повреждения гражданских объектов зафиксировали в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, пишет «Ъ Ростов-на-Дону».

«Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал чиновник в Telegram.

В частности, в областной столице при падении обломков БПЛА были повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось административное здание. В Батайске был поврежден частный дом, в Таганроге — гараж в частном доме.

Позднее губернатор уточнил, что в селе Чалтырь Мясниковского района были повреждены 20 частных домов и три автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.