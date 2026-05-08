В Ангарске осудили организаторов нелегальных автогонок за гибель зрительницы

В Иркутской области вынесли приговор двум организаторам нелегальных автогонок, во время которых погибла зрительница. Обвиняемым, двум жительницам Ангарска, назначили по четыре года лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста, рассказали в прокуратуре региона. Водитель Toyota Chaser, сбивший зрительницу, ранее получил 2,5 года в колонии-поселении.

По информации областного управления Следственного комитета, в мае прошлого года обвиняемые организовали несанкционированный автозаезд. Одна из них разместила в мессенджере информацию о предстоящих автогонках, искала оборудование и спонсоров, вторая — собирала деньги с участников и изготавливала рекламную продукцию. Коммерческой поддержки женщины не получили и обманули зрителей и участников, указав в качестве спонсоров бизнесменов, не давших на это согласия.

Заезд состоялся в ночь на 11 мая на 9-м км трассы Ангарск — Тальяны. Мероприятие не было согласовано с властями, организаторы не обеспечили безопасность дорожного движения и безопасность зрителей. Водитель Toyota Chaser не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. В результате аварии 17-летняя девушка погибла на месте.

Организаторам смертельного автозаезда предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ), водителю иномарки инкриминировали нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)

Илья Николаев