В аэропорту Владикавказ объявлен план «Ковер»

План «Ковер» объявлен в аэропорту Владикавказ. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Также глава республики сообщил, что утром 8 мая на территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Вследствие этого возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Сергей Меняйло призвал всех сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону приостановлена работа 13 аэропортов на Юге и Северном Кавказе.

Наталья Белоштейн