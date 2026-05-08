Несмотря на планомерные действия ЦБ по снижению ключевой ставки (в конце апреля регулятор понизил ее до 14,5%), массового снижения ставок по рыночным ипотечным программам пока не происходит. По оценкам экспертов, средние ставки по рыночным программам по-прежнему находятся в районе 16–19%. Как отмечает финансовый советник и эксперт по финансам и инвестициям Наталья Бычкова это слишком дорого, чтобы люди ринулись оформлять ипотеку: покупатели, которым банки не дают кредиты, находят обходные пути.



«Снижение ключевой ставки ЦБ формально делает ипотеку чуть дешевле, но реальный эффект для обычного заемщика минимальный: статистика по рынку говорит об "умеренном росте" спроса, а не о взрыве. И это вероятнее всего эффект низкой базы. Средние ставки по рыночным программам по-прежнему находятся в районе 16–19%. Уже в прошлом году примерно 40% сделок на первичке шли через рассрочки от застройщиков, и это тот самый "серый" сектор, где банк "не видит", а кошелек покупателя квартиры ощущает дополнительную финансовую нагрузку.

Долги по таким рассрочкам составили уже порядка 1,5 трлн рублей, и регулятор этим обеспокоен, так как в кредитной истории нет записи и реальной кредитной нагрузки. И это — бомба замедленного действия. Человек может не вытянуть всей нагрузки по обязательным платежам (кредитам и рассрочке).

С февраля 2026 года вступило в силу правило «одна семья — одна льготная ипотека». Оба супруга обязаны выступать созаемщиками по единственному договору. Рынок немедленно отреагировал, и объем выдачи по семейной ипотеке снизился в сравнении с январским пиком.



Также, с апреля ЦБ ужесточил свои требования к подтверждению доходов. Теперь банки обязаны опираться только на официальные данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Социального фонда России (СФР), а не на справки в свободной форме. Это закрывает доступ к мягким одобрениям по теневой зарплате.

Рынок сейчас живет в режиме ожидания. Заемщики, которые не попадают под льготные программы, откладывают покупку и ждут снижения ставок по ипотеке хотя бы от 12% и ниже. При этом застройщики удерживают и даже поднимают цены, так как себестоимость строительства растет вместе с инфляцией. По сути, нынешнее снижение ставки — это не триггер для роста, а фоновый фактор».