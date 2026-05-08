На содержание дорог Челябинска в 2026-2027 годах выделили 3,4 млрд рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил семь аукционов на содержание трасс в районах города на один год. Общая начальная стоимость контрактов составила почти 3,4 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчикам предстоит поддерживать хорошее состояние дорог, мыть их, убирать мусор и снег, делать мелкий ремонт самих трасс и бордюров, а также скашивать траву на обочинах. Контракты рассчитаны на год — с начала июля 2026 года до конца июня 2027-го. Общая протяженность дорог, которые необходимо обслуживать, составляет 715,5 км.

Подать заявки на участие можно до 18 мая. Итоги подведут 20 мая.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в прошлом году при объявлении аукционов на содержание дорог Челябинска общая начальная стоимость контрактов была 2,7 млрд руб. Тогда подрядчикам предлагали обслуживать в общей сложности 761,8 км трасс. Два самых дорогостоящих контракта получило АО «Ойкумена» (Москва). Также договоры заключили с ООО «Строймеханизация», ООО «Группа компаний “Автодор”» и ООО «Стройтех».

