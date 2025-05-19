На содержание дорог в Челябинске направят 2,7 млрд рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил семь аукционов на содержание дорог во всех районах города в 2025-2026 годах. Общая начальная стоимость контрактов составляет 2,7 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Самым «дешевым» договором на 321,4 млн руб. стал контракт для Калининского района. Подрядчику предстоит обслуживать 73,3 км дорог на этом участке. Чуть больше — 349,7 млн руб. — администрация готова заплатить за поддержание рабочего состояния магистралей в Ленинском районе протяженностью 115,5 км. На ЧМЗ содержание 116,4 км дорог обойдется в 367,8 млн руб. В 368,9 млн руб. оценили обслуживание 84,2 км улиц в Центральном районе. Еще дороже обойдется уход за 103,2 км магистралей в Курчатовском. Контракты на содержание дорог в Тракторозаводском и Советском районах разместили с начальной стоимостью 437,1 млн руб. и 441,6 млн руб. соответственно. На ЧТЗ необходимо обслуживать 131,6 км трасс, а в Советском — 137,6 км.

Подрядчикам необходимо убирать мусор и снег на дорогах, выполнять мелкий ремонт, а также восстанавливать дорожную разметку. Все договоры рассчитаны на год — с июля 2025-го до конца июня 2026-го. Подать заявку на участие можно до 4 июня.

Виталина Ярховска