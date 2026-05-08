Налоговая банкротит скандальную челябинскую компанию «Дорстройгрупп»

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление налоговой инспекции Башкортостана о признании банкротом дорожно-строительной компании «Дорстройгрупп». Она заявила о долге в размере 63,7 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Заявление в конце апреля подала межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан. Она требует включить во вторую очередь реестра требований долг по страховым взносам — 9,8 млн руб., а в третью очередь — невыплаченные налоги на сумму 51,1 млн руб. и пени 2,7 млн руб.

Заявление проверят на обоснованность на заседании 4 июня.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле прошлого года суд признал виновным в даче взятки совладельца ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна. Установлено, что в 2022 году он через посредника передал экс-начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОКГУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову 10 т песчано-щебеночной смеси. Кроме того, Эдик Аракелян предоставил услуги по укладке дорожной плитки. Взамен он получил беспрепятственную и гарантированную приемку выполненных работ по ремонту автомобильной дороги Лазурный — Дубровка— граница Сосновского района. Эдику Аракеляну назначили полтора года условного лишения свободы.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области также подавало иски в адрес «Дорстройгрупп» для взыскания денег за некачественный ремонт.

Ольга Воробьева