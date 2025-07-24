Учредитель «Дорстройгрупп» за дачу взятки получил условный срок

Аргаяшский районный суд признал 70-летнего учредителя ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна виновным в даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Он приговорен к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 592 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

До исполнения приговора сохранится арест, наложенный на средства Аракеляна в сумме более 2,7 млн руб. Прокуратура даст оценку законности назначенного наказания после изучения приговора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Эдика Аракеляна сотрудники УФСБ задержали в феврале этого года. По версии следствия, он через посредника передал сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» взятку в виде 10 т песчано-щебеночной смеси, а также услуг по укладке дорожной плитки за беспрепятственную и гарантированную приемку выполненных работ по ремонту трассы.

Виталина Ярховска