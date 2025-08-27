Заказчик вспомнил о качестве

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит два иска министерства дорожного хозяйства и транспорта региона о взыскании почти 490 млн руб. с подрядных организаций «Дорстройгрупп» и «Уралдорстрой». Еще одно поданное истцом в тот же день заявление о взыскании почти 532 млн руб. с ООО «Нижавтодорстрой» пока не принято к производству. Министерство намерено взыскать с подрядчиков ущерб за ненадлежащий ремонт дорог по контрактам 2020 года, на момент завершения которых никаких претензий у заказчика не было.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ответчики по иску регионального миндортранса связаны с рядом коррупционных уголовных и антимонопольных дел

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ответчики по иску регионального миндортранса связаны с рядом коррупционных уголовных и антимонопольных дел

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области намерено взыскать более 1 млрд руб. с трех крупных дорожных компаний — челябинских ООО «Дорстройгрупп» и ООО «Уралдорстрой» (УДС), а также нижегородского ООО «Нижавтодорстрой». Два исковых заявления принял к производству Арбитражный суд Челябинской области 25 и 26 августа. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Три иска поступили в суд 20 августа. Министерство просит взыскать 172,1 млн руб. с «Уралдорстроя», 315,2 млн — с «Дорстройгрупп» и 531,8 млн — с «Нижавтодорстроя». Иск к нижегородской компании пока не принят к рассмотрению.

Согласно имеющимся в картотеке материалам, претензии к «Дорстройгрупп» связаны с государственным контрактом на ремонт автодорог регионального или межмуниципального значения, заключенным в январе 2020 года. Истец просит взыскать с ответчика ущерб за ненадлежащее выполнение работы в размере 227 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами с 9 июня 2021-го по 21 августа 2025 годов в сумме 88,2 млн руб. с последующим начислением процентов с 22 августа по день фактического исполнения обязательств. В качестве третьего лица по этому делу привлечено министерство финансов Челябинской области. Предварительное судебное заседание назначено на 19 ноября.

Директор ООО «Дорстройгрупп» Дмитрий Краснов в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил, что компания не признает требования министерства, воздержавшись от более подробных комментариев.

По данным портала госзакупок, спорный госконтракт был заключен 22 января 2020 года по цене 661,85 млн руб. Он включал ремонт восьми участков дорог общей протяженностью 105 км в Еткульском, Красноармейском, Сосновском районах и Копейске. Контракт был завершен в конце сентября 2022 года и оплачен в полном объеме. Никаких неустоек, штрафов и пеней заказчик подрядчику не предъявлял.

ООО «Дорстройгрупп» было создано в Челябинске в 1999 году. 70% уставного капитала принадлежат Эдику Аракеляну, 30% Павлу Воронову. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания получила выручку в размере 965 млн руб. (в 2023 году — 1,4 млрд руб.), чистую прибыль — 7,5 млн (2,8 млн руб. в 2023 году). В 2019–2022 годах организация заключила более 30 госконтрактов на ремонт дорог в Челябинской области общей стоимостью 7,3 млрд руб. В 2023 году подрядчик не получил ни одного договора с органами власти, в 2024–2025 годах — два на 85,5 млн руб.

Арбитражный суд региона также принял к производству иск миндортранса к ООО «Уралдорстрой». Предварительное заседание назначено на 14 октября. Истец просит взыскать ущерб в размере 118,8 млн руб. за ненадлежащее выполнение работ по двум контрактам, заключенным 27 февраля 2020 года, с процентами за пользование чужими деньгами — 53,3 млн руб.

Один из контрактов касался ремонта автодороги Травники — Щапино — Барсуки и стоил 78,9 млн руб. Цена работ по второму договору на ремонт дороги Филимоново — Алтынташ составляла 91,2 млн. Оба договора были исполнены в установленные сроки в декабре 2020 года и оплачены. Неустойки по этим закупкам также отсутствуют.

Получить комментарий в ООО «Уралдорстрой» по поводу судебного спора не удалось: в приемной сообщил, что передали запрос “Ъ-Южный Урал” юристу, но он в отпуске до конца недели.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уралдорстрой» зарегистрировано в Челябинске в 1998 году. 100% уставного капитала принадлежат Нверу Колозяну. Директор — Сурик Колозян. В 2020–2024 годах подрядчик получил более 70 контрактов на ремонт дорог на общую сумму 6 млрд руб. В 2024 году доля госконтрактов в выручке «Уралдорстроя» превышала 87%. Общая сумма выручки в прошлом году составила 1,03 млрд руб. (1,85 млрд руб. в 2023 году), чистая прибыль — 5,5 млн руб. (13,5 млн руб.).

«Нижавтодорстрой» и миндортранс Челябинской области, по данным «СПАРК-Интерфакс», за последние десять лет заключили только два контракта, оба 10 января 2020 года по цене 777,5 млн и 770,9 млн руб. Они касались ремонта 14 участков дорог общей протяженностью около 175 км в Верхнеуральском, Троицком, Увельском, Пластовском и Чебаркульском районах. Работа по ним была завершена в пределах установленных сроков осенью 2022 года без штрафных санкций по отношению к подрядчику.

На момент подготовки материала в компании не ответили на запрос “Ъ-Южный Урал”.

ООО «Нижавтодорстрой» — крупный дорожный подрядчик в Нижегородской области. Зарегистрировано в 2007 году в Нижнем Новгороде. Генеральный директор и владелец 100% уставного капитала компании Усик Петросян. В 2024 году выручка подрядчика превысила 1,5 млрд руб. (3 млрд в 2023 году), чистая прибыль — 3 тыс. (убыток 260 млн руб.). В 2020–2024 годах компания заключила более 50 госконтрактов на сумму почти 13 млрд руб.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на момент подготовки материла не ответили на запрос по поводу исков к подрядчикам, обещая предоставить комментарий позже.

Компании-ответчики связаны с рядом коррупционных уголовных, а также антимонопольных дел. В январе этого года Центральный районный суд Челябинска приговорил владельца «Уралдорстроя» Нвера Колозяна к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. за дачу взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. За это сотрудник госучреждения предупреждал подрядчика о проверках и обеспечивал беспрепятственную приемку работ ненадлежащего качества, установил суд.

В ноябре 2024 года на год и пять месяцев колонии общего режима был осужден сын Нвера Колозяна, директор УДС по общим вопросам Гарник Колозян. Он давал взятки сотруднику Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований.

В июле этого года Аргаяшский районный суд приговорил к году и шести месяцам условного лишения свободы 70-летнего учредителя «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна за дачу взятки в виде песчано-щебеночной смеси и услуг по укладке плитки на даче начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». За это сотрудник госучреждения обеспечил беспрепятственную приемку работы по одному из контрактов.

В 2023 году бывший директор «Дорстройгрупп», сын учредителя и экс-депутат законодательного собрания региона Арман Аракелян за дачу взяток в виде ноутбуков сотрудникам федерального учреждения «Росдортехнология» был осужден условно на восемь лет со штрафом 5,2 млн руб.

В июле 2020 года ФАС России признала факт сговора между «Уралдорстроем» (до января 2020 года называлась ТПК «ЯКК») и «Нижавтодорстроем» на торгах по ремонту улиц в Челябинске в 2019 году. Нижегородская компания пыталась оспорить решение ФАС и дошла до Верховного суда, который в середине 2022 год отказался рассматривать жалобу.

Юлия Гарипова