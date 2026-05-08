Пять человек погибли при пожаре на ярмарке в Мексике

Пять человек погибли во время пожара, произошедшего на ежегодной ярмарке в штате Табаско в Мексике. К настоящему моменту пожар потушили, сообщил губернатор региона Хавьер Мэй.

«Мы приступим к реализации программы экономической поддержки для пострадавших», — написал господин Мэй в X. Правоохранительные органы устанавливают причины возгорания, добавил губернатор.

По данным газеты El Financiero, огонь уничтожил около 200 торговых точек на территории ярмарки. Участники мероприятия были экстренно эвакуированы. Как сообщило издание, предположительная причина пожара — короткое замыкание внутри одного из зданий.